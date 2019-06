Vrijdag opent grootste fietszone van Vlaanderen in Kortrijk: ook bussen en taxi’s achter fietsers Peter Lanssens

24 juni 2019

15u19 0 Kortrijk Op vrijdag 28 juni opent een fietszone met 74 fietsstraten in het centrum van Kortrijk. Je mag er maximum 30 kilometer per uur rijden. Fietsers hebben er altijd voorrang, ze rijden in het midden van de weg en je mag als automobilist of trucker geen fietsers voorbijsteken. “Ook bus- en taxichauffeurs blijven er àltijd achter de fietsers”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

“De Lijn werd bij de totstandkoming van de fietszone betrokken”, stelt Weydts. “Ze zullen hun chauffeurs aansturen. We verwachten over het algemeen dat er geen grote vertragingen zullen zijn op de buslijnen.” En wat met de uitstoot, als het gemotoriseerd verkeer trager rijdt achter de fietsers? “Je zal, mede door de invoering van een zone 30, net een groene golf krijgen”, vervolgt schepen Axel Weydts. “Het geeft aanleiding tot een vlottere verkeersdoorstroming, een reductie van de emissies en een daling van 10 tot 20 procent in het brandstofverbruik.” En wat met de hulpdiensten? “Prioritaire voertuigen, dus met zwaailicht en sirene, mogen fietsers wel altijd inhalen”, aldus Weydts. Wie de regels overtreedt, krijgt een boete van 58 euro. Vanaf de tweede week van september, er is eerst een gedoogperiode om te wennen. Meer te weten komen over de fietszone? U leest alle verdere info hier.