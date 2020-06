Vriendinnen Yarine en Birgit winnen jaar gratis Omer, met dank aan wielerlegende Briek Schotte: “We hebben plots veel vrienden” Peter Lanssens

17 juni 2020

06u34 13 Kortrijk Blaas een iconische foto met wielerlegende Briek Schotte nieuw leven in en koppel er een fietstocht aan. Aan die uitdaging van brouwerij Omer Vander Ghinste namen bijna duizend fietsers deel. Yarine Accou (21) uit Aalbeke en Birgit Leman (23) uit Lauwe winnen de hoofdprijs: een jaar gratis Omer. Goed voor vijftien bakken of 360 flesjes Omer. “We hebben plots veel vrienden. Want we zouden graag een feestje geven, van zodra de coronamaatregelen het toelaten”, lachen de vriendinnen.

Het doel van de uitdaging in mei: een foto van eind jaren 30 van vorige eeuw nabootsen, genomen voor het glasraam van volkscafé De Sportwereld in Bellegem. De stormloop naar het volkscafé was zo groot, dat de social distancing bij momenten in gevaar kwam. “Ook wij verveelden ons in coronatijden en besloten om mee te doen”, vertellen Birgit en Yarine, die een plannetje bedachten.

Het resultaat was top: allebei in een passende Omer-outfit, Birgit op een oude koersfiets, Yarine op de fiets van haar papa toen hij nog postbode was en met een bak Omer bij de hand. De jury, bestaande uit journaliste en ex-wielrenster Ine Beyen, triatleet Frederik Van Lierde, het personeel van de brouwerij en actrice Maaike Cafmeyer, vond het fantastisch en koos de twee jongedames als winnaars. “Ze hebben onze foto zelfs opgehangen in café De Club in Lauwe, waar ik werk”, lacht Birgit.

Publiekswinnaars

Ook publiekswinnaars Emiel Maelfait (27) uit Bellegem en Hannes Decock (32) uit Bissegem waren aanwezig op de prijsuitreiking, dinsdagavond aan volkscafé De Sportwereld. Zij kwamen op een gelijkaardig idee. Emiel fietste een tocht van 230 kilometer in de vorm van een Omer-glas. Hannes maakte dan weer een plannetje op voor een fietstocht in de vorm van het logo van Omer. Ook Emiel en Hannes worden beloond met Omer.