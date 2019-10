Vriendinnen verkopen macarons om kinderen van kankerpatiënten te steunen: “We beseffen wat sommige leeftijdsgenootjes meemaken” Peter Lanssens

23 oktober 2019

16u32 5 Kortrijk Vier vriendinnen tonen hun hart. Door zelfgemaakte macarons te verkopen voor Zibi’s Rugzak. Dat project in het ziekenhuis AZ Groeninge steunt kinderen van kankerpatiënten. “We beseffen wat sommige leeftijdsgenootjes meemaken. We willen hen helpen. En het is tof om iets te kunnen doen voor iemand anders”, vertellen ze. Hun initiatief kadert in De Warmste Week op Studio Brussel.

Het zijn drukke dagen voor de tweeling Fien en Marie De Bruycker (11), Céline Coopman (12) en Senna Janssens (12). De meisjes, al jaren vriendinnen, verkopen gele en roze macarons met chocoladevulling. Hun families helpen de macarons maken, soms tot ’s avonds laat, want er kruipt veel werk in. De opbrengst gaat naar Zibi’s Rugzak. Dat initiatief van de afdeling oncologie in het ziekenhuis AZ Groeninge maakt kanker bespreekbaar.

Dromenvangers

Het is moeilijk om aan een kind uit te leggen dat mama of papa of broer of zus kanker heeft. Het project Zibi’s Rugzak helpt hier een handje bij. In het rugzakje, de kinderen mogen het houden, zitten spulletjes op maat van de situatie en de noden van het kind. Zoals dromenvangers, een verhaaltje over een grote zieke boom die hulp krijgt van zijn vriendjes in het bos, enzovoort. Ze mogen ook tastbare zaken uit een ‘troostwinkeltje’ kiezen, om te koesteren. AZ Groeninge voorziet verder een speelruimte waar ze hun zorgen even vergeten.

Rugzakjes kosten veel geld

“Die rugzakjes kosten veel geld”, vertellen de vriendinnen, die allemaal in het eerste middelbaar van Guldensporencollege Plein in Kortrijk zitten. “We kiezen er daarom voor om net dat initiatief te steunen. Ook omdat we best wel weten wat die kinderen meemaken”, zeggen de meisjes. Zo weet Senna hoe het voelt. “Mijn broertje was enkele jaren geleden ernstig ziek”, vertelt ze. “We reden toen bijna iedere dag heen en terug naar het UZ in Gent. Er was daar een ruimte waar ik mocht spelen. Dat was fijn. Zo dacht ik niet meer aan de kamer waar mijn broertje lag en aan de verpleegsters. Het was net alsof ik niet meer in het ziekenhuis was. Gelukkig liep alles goed af. Mijn broertje stelt het nu prima. Een initiatief zoals Zibi’s Rugzak is dus echt wel waardevol.”

Mijn broertje was enkele jaren geleden ernstig ziek. We reden toen bijna iedere dag heen en terug naar het ziekenhuis. Er was daar een ruimte waar ik mocht spelen. Dat was fijn. Zo dacht ik niet meer aan de kamer waar mijn broertje lag. Gelukkig liep alles goed af. Mijn broertje stelt het nu prima. Een initiatief zoals Zibi’s Rugzak is dus echt wel waardevol. Senna Janssens

Verkoop in winkelstraten

De verkoop van de macarons is goed gestart. “We verkochten al voor 1.200 euro, maar we hopen op een nog hogere opbrengst. Zeker nu de Warmste Week voor het eerst naar Kortrijk komt”, zeggen de enthousiaste meisjes. Zo hopen ze dat het Guldensporencollege Plein hen zal steunen. Op zaterdag 16 november trekken ze zelf de straat op om macarons te verkopen in de Lange en Korte Steenstraat in het winkel-wandelgebied en aan de bib in de Leiestraat. Op zondag 17 november doen ze hetzelfde, in het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. “Waarom macarons? Omdat het zo lekker is natuurlijk”, lachen de meisjes. “En ze zien er ook nog eens mooi uit. Een macaron is ook niet iets wat je iedere dag eet. We verkopen ze tot 24 december.”

Reserveren

Een pakje met vier heerlijke macarons kost 5 euro. Reserveren kan via mail naar macarons4life@telenet.be. Schrijf tegelijk het bijhorend bedrag over op het rekeningnummer BE68 7330 2698 5834, met vermelding van je naam in de omschrijving. De zelfgemaakte macarons worden aan huis geleverd.