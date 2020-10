Vriendin verrast haar jarige supervrijwilliger in coronatijden: “Stuur Jean-Philippe massaal kaartjes, hij verdient het” Peter Lanssens

04 oktober 2020

10u49 0 Kortrijk Verrassing van formaat voor supervrijwilliger Jean-Philippe Vrijghem uit Kortrijk. Omdat hij vandaag zijn 20ste verjaardag viert, lanceert zijn vriendin Stephanie Waeyaert (19) een oproep. “Stuur een briefje of kaartje om hem te bedanken, omdat hij tijdens de coronacrisis grote inspanningen leverde en dat blijft doen. Jean-Philippe staat voor iedereen paraat en blijft me iedere keer weer verrassen”, zegt Stephanie. Begrijpelijk, want voor Jean-Philippe is geen moeite te veel.

Als de eerste coronagolf toeslaat, richt de geëngageerde jongeman begin maart de Facebookgroep ‘Boodschappen laten bezorgen in Groot-Kortrijk’ op. Hij krijgt – met als motto #strongertogether –driehonderd vrijwilligers samen, om coronaveilig boodschappen aan huis te brengen. Zo raken de meest kwetsbaren, die destijds binnen bleven om zichzelf te beschermen, niet geïsoleerd en vereenzaamd.

Tijdens de zomer pakt Jean-Philippe samen met consultant Vincent Lagae met ‘Welkom in Kortrijk – shoppen in eigen stad’ uit. Een shop- en reclamemagazine op papier, om lokale handelaars te steunen in de coronacrisis.

Verenigde Staten

Kort daarna, naar eind juli toe, lanceert de Kortrijkzaan een speelse actie om de mensen op te roepen de toenmalige algemene mondmaskerplicht te respecteren. Hij vraagt om een selfie te nemen met mondmasker aan en die foto met als hashtag #jpstyle op sociale media te plaatsen. Een groot succes: de hashtag wordt zelfs tot in de Verenigde Staten gebruikt, terwijl ook bekende politici meedoen zoals nationaal CD&V-voorzitter Joachim Coens en toenmalig burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester).

Er staat geen maat op Jean-Philippe Vrijghem. Ook nog in juli start hij de verkoop van T-shirts, met de boodschap ‘please keep distance’. De winst van de verkoop gaat naar AZ Groeninge. Het Kortrijkse ziekenhuis is dankbaar en gebruikt het geld om beschermingsmateriaal zoals mondmaskers aan te kopen.

Eind augustus volgt nóg een actie. Hij nodigt buurtbewoners uit naar het Halenplein bij park De Blauwe Poort, om er samen de Jerusalema Challenge te dansen. Een spontaan evenement om onder meer brandweer, politie en ziekenhuispersoneel te bedanken, om de inspanningen voor onze veiligheid en gezondheid vol te houden in tijden van corona. En om alle Kortrijkzanen, die er alles aan doen om de coronamaatregelen nog altijd na te leven, een hart onder de riem te steken.

Transport For Kids

Het – voorlopige – sluitstuk volgt begin september. Jean-Philippe start met mama Elien Vande Kerckhove uit Wevelgem de Facebookgroep Transport For Kids op. De leden van die groep helpen elkaar en anderen, om kinderen naar school te brengen. Zo zitten kinderen op een schooldag geen drie tot zes uur op een (overvolle) bus, wat zelfs in tijden van corona onaanvaardbaar is. En al zeker niet voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs. Transport For Kids is ondertussen veel groter dan Kortrijk alleen en telt al ruim 240 leden.

Wie een kaartje of briefje wil schrijven om Jean-Philippe Vrijghem te bedanken én te motiveren om verder te doen, stuurt het naar de Sint-Denijsestraat 243, 8500 Kortrijk.