Vriendin van wielrenner Emiel Planckaert opent winkel op Overbekeplein Christophe Maertens

10 maart 2020

08u10 3 Kortrijk Op het Overbekeplein in Kortrijk heeft Keya Gentens (24), de vriendin van wielrenner Emiel Planckaert, een nieuwe stek gevonden voor haar kledijwinkel.

In oktober vorig jaar opende Keya Gentens nog haar kledijwinkel ‘Keya The Store’ in Ring Shopping Kortrijk Noord. De twintiger begon aanvankelijk met een online webshop voor dameskledij in bijberoep. Na een tijde zegde ze haar vaste job op en ging volledig voor haar zaak. Het Ring Shopping bleek voor Keya echter niet de plaats te zijn waar ze zich thuis voelde. “Ik miste onder meer de zon door mijn etalageraam”, zei ze eerder. De twintiger die opgroeide in Lier vond voor haar zaak een stek het Overbekeplein. Haar concept blijft ze behouden: kwalitatieve merken, maar prijzen onder de 150 euro. Ook richt ze zich op workshops en evenementen. Meer info: www.keyathewebshop.com.