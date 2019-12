Vriendengroep De Seuns houdt Warmste Urban Walk: “Al ruim 860 deelnemers” Peter Lanssens

12 december 2019

10u33 7 Kortrijk Vriendengroep De Seuns houdt op zaterdag 14 december een verrassende wandeling van 4,5 kilometer, met start en aankomst op Hoeve De Heerlijkheid in de Zeger van Heulestraat 53. De opbrengst van de Warmste Urban Walk gaat naar diezelfde Heerlijkheid: een ecologische hoeve voor kwetsbare jongeren. “Er zijn al ruim 860 deelnemers. De reacties zijn hartverwarmend”, zeggen de organisatoren.

De wandeling gaat door en rond tal van locaties in Heule zoals cafés, handelszaken, de kerk, de bib, de tuin van de pastorie, OC De Vonke, scholen, het rusthuis, een brouwerij en een private tuin. Op het terrein van de hoeve zelf zijn er optredens van lokale helden, vuurtjes, hapjes en drankjes van eigen kweek en een doe-kerstmarkt voor groot en klein. Vzw Oranjehuis, drijvende kracht van Hoeve De Heerlijkheid, hoopt vooral dat de activiteit verbindend zal werken voor de hele Heulse gemeenschap. “De 150 vrijwilligers zetten zich allemaal belangeloos in. En de groepen, bands, verenigingen, dansgroepen, koren, goochelaar en waarzegster, circusanimatoren enzomeer doen het ook helemaal gratis”, benadrukken de tevreden organisatoren. Starten voor de wandeling kan tussen 14 en 15 uur. Kinderen betalen 3 euro, volwassenen 5 euro. Wie kleiner is dan een meter, mag gratis mee. De eerste 500 deelnemers krijgen een goodiebag en aandenken. Vooraf inschrijven is aan te raden: warmsteweekendheule@gmail.com. De inschrijving via mail is definitief na betaling van het volledige bedrag op BE30 0018 2462 9311. Meer info is terug te vinden op de Facebookpagina Heule’s Warmste Weekend.