Vrachtwagenchauffeur mag jaar lang niet zonder alcoholslot rijden LSI

28 november 2019

14u53

Bron: LSI 0 Kortrijk Een vrachtwagenchauffeur moest donderdag even flink slikken na het horen van de uitspraak van de politierechter in Kortrijk. Ze legde hem een boete van 1.600 euro en een maand rijverbod op omdat hij op 2 juni 2019 al voor de vierde keer met een glas teveel op in Heule (Kortrijk) gevat kon worden. Maar het ergste, een alcoholslot voor één jaar, moest dan nog volgen.

Meteen na de controle moest Dirk D. al zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. Als vrachtwagenchauffeur niet evident. Maar voor de politierechter was na drie eerdere veroordelingen de maat vol. Ze had geen oor meer naar zijn smeekbode om voor de rest van het rijverbod of de installatie van een alcoholslot een uitzondering te maken voor zijn vrachtwagen. “Maar hij moet met verschillende vrachtwagens van zijn werkgever rijden”, probeerde zijn advocaat nog tevergeefs. Dit keer kon D. met 2,18 promille alcohol in het bloed geklist worden.