Vrachtwagen met chemisch product kantelt in gracht in Rollegem LSI

17 juli 2020

11u52

Bron: LSI 0 Kortrijk In de Kortrijkse deelgemeente Rollegem is vrijdagvoormiddag een vrachtwagen in de gracht gekanteld. De trucker raakte gewond. De tank op de oplegger had een chemische vloeistof aan boord maar leverde geen gevaar op.

Wellicht op weg naar een industriezone vlakbij in Moeskroen verzeilde de Nederlandse trucker op de landelijke weggetjes in Rollegem. Op de hoek van de Lampestraat en de Kleine Lampestraat moest hij een haakse bocht naar rechts nemen. Bij dat manoeuvre liep het fout. Het gevaarte schoof aan de rechterkant van de weg in de berm en kantelde in de gracht en in een tarweveld. De brandweer moest de trucker uit zijn cabine bevrijden. Hij raakte vooral aan de schouder gewond. De tank op de oplegger bleek geladen met een chemische vloeistof die wordt gebruikt om isolatieschuim te gebruiken. Het goedje zorgde niet voor gevaar.