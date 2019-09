Vrachtwagen met bakken frisdrank kantelt op afrit Alexander Haezebrouck & Lieven Samyn

15 september 2019

14u26 0 Kortrijk Een vrachtwagen volgeladen met frigo’s en bakken frisdrank kantelde zondagvoormiddag omstreeks 11 uur op de afrit Kortrijk Zuid van de E17 in Kortrijk. Honderden bakken frisdrank met Coca Cola en Sprite kwamen op de grasberm terecht, de bestuurder raakte lichtgewond.

De bestuurder van de vrachtwagen was onderweg op de E17 in de richting van Frankrijk. Hij wou in Kortrijk de afrit nemen om uit te komen op de Doorniksesteenweg in Kortrijk. De bestuurder ging vermoedelijk iets te snel in de scherpe bocht van da afrit en verloor de controle over zijn stuur. Hij reed links de grasberm op, raakte twee verkeerspaaltjes en belandde uiteindelijk op z’n zijkant. De bestuurder werd met een snijwonde in zijn arm afgevoerd naar het ziekenhuis. De vrachtwagen was volgeladen met bakken frisdrank en frigo’s. Toen de depannagedienst de vrachtwagen recht trok, scheurde de zijkant van de vrachtwagen open en kwamen honderden bakken frisdrank op de grasberm terecht. Het takelen van de vrachtwagen duurde erg lang. De afrit was urenlang afgesloten voor het verkeer.