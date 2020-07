Vrachtwagen knalt tegen botsabsorbeerder op E403



Alexander Haezebrouck

14 juli 2020

13u58 0 Kortrijk Op de E403 ter hoogte van Bellegem knalde een bestuurder van een vrachtwagen dinsdagmiddag omstreeks 12.10 uur tegen een botsabsorbeerder voor wegenwerken. Gelukkig raakte enkel de bestuurder slechts lichtgewond, het ongeval veroorzaakte wel grote verkeershinder.

De bestuurder merkte de botsabsorbeerder naar eigen zeggen te laat op. “Er reed ook iemand naast mij waardoor ik niet op tijd kon invoegen op de linkerrijstrook”, vertelt de bestuurder die er met de schrik vanaf kwam. Hij botste met zijn vrachtwagen tegen de botsabsorbeerder die door de klap achteruit was geschoven. De bestuurder raakte lichtgewond aan zijn knie maar wenste niet mee te gaan met de ziekenwagen naar het ziekenhuis. Ook de arbeider die aan de slag waren op de E403 bleven ongedeerd. Zij waren enkele putten in het wegdek aan het herstellen. Door het ongeval ontstond bleef maar één rijstrook vrij en ontstond al snel een lange file tot aan de verkeerswisselaar in Aalbeke. Het verkeer werd zoveel als mogelijk omgeleid via de calamiteitenomleiding met de letter D tot in Dottignies.