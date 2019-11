Vrachtwagen kantelt na foutje van bestuurder AHK

14 november 2019

17u40

In de Pastoor Benaultstraat in Bissegem is donderdagvoormiddag een vrachtwagen gekanteld op een bouwwerf. De vrachtwagenbestuurder kwam er zware platen opladen, maar schoof de poten van zijn vrachtwagen niet ver genoeg uit. De vrachtwagen ging plots aan het kantelen en belandde uiteindelijk op z’n zijkant op de bouwwerf. Een takeldienst moest ter plaatse komen om de vrachtwagen te takelen, dat nam enige tijd in beslag. Niemand raakte gewond.