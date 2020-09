Vrachtwagen kantelt na botsing op E17 Alexander Haezebrouck

22 september 2020

Op de E17 in Marke kantelde dinsdagmiddag omstreeks 11.30 uur een vrachtwagen in de richting van Antwerpen. Dat gebeurde aan de versmalling van de rijbaan voor de wegenwerken ter hoogte de afrit aan het Ei. De bestuurder had de file voor de wegenwerken wellicht te laat opgemerkt en knalde tegen zijn voorligger aan. Hij wilde nog bijsturen, maar kon een aanrijding niet meer vermijden. De bestuurder kwam met zijn gevaarte op de zijkant te liggen. De bestuurder raakte gelukkig niet gewond. Zijn vrachtwagen liep wel zware schade op. Door het ongeval was het op de E17 richting Antwerpen nog iets langer aanschuiven dan normaal.