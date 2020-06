Vos bijt maar liefst 14 kippen dood in hok bij pluimveeliefhebbers LSI

01 juni 2020

11u29

Bron: LSI 1 Kortrijk In de tuin van pluimveeliefhebbers Jackie Soete en Chantal Despriet in Bissegem is afgelopen weekend een ravage aangericht. 14 kippen zijn in hun hok door een vos doodgebeten. “We zijn ’s ochtends bang om op te staan”, zegt Chantal.

Jackie en Chantal wonen langs de Kerkvoetweg in Bissegem, vlak bij de Leie. De waterboorden zijn blijkbaar het ideale speelterrein voor een vos. Een buurtbewoner merkte het dier al regelmatig ‘s ochtends vroeg langs het jaagpad op. “Van buren hoorden we al af en toe dat enkele kippen doodgebeten waren”, aldus Chantal.

“Maar wij bleven in het verleden al bij al gespaard. Enkele brandganzen, kippen en siereenden werden wel al eens getroffen, maar die zaten niet opgehokt. We dachten dat de vos niet aan onze kippen in het hok kon. Maar zaterdagochtend stelde Jackie vast dat een dode kip in onze voortuin lag. Nazicht van het hok achteraan bracht nog 13 andere dode kippen en een zestal vermiste exemplaren aan het licht. We houden maar 5 van onze 25 sier-, zijde- en legkippen meer over. Hoe de vos in het hok is geraakt, is voor ons een raadsel.”

Jackie installeerde ondertussen nog een extra hok in het hok om de kippen nog beter te beschermen. Chantal zal de stad contacteren met de vraag of er een schadevergoeding bekomen kan worden en/of maatregelen genomen kunnen worden.