Vormingscentrum Aura is verhuisd naar Fatima-site AHK & XCR

25 september 2019

Het vormingscentrum Aura is verhuisd van de Meensesteenweg naar de Fatima-site langs de Moorseelsestraat in Heule. Het vormingscentrum biedt vanaf nu ook naadloze flexibele trajecten (NAFT) aan. Daarin is het de bedoeling om vroegtijdige schoolverlaters in het secundair onderwijs tegen te gaan. Zo’n traject kan preventief en remediërend ingezet worden. Vzw Aura richt zich hierbij naar leerlingen, klasgroepen, leerkrachten en scholen. Aura organiseert een instuif in hun nieuwe stek op vrijdag vier oktober tussen 15 en 17 uur.