Voorzitter Rollofeesten gewond nadat hij meegesleurd wordt met auto “Ik wou vragen waarom hij zo snel reed, even later hing ik aan zijn auto” Alexander Haezebrouck & Peter Lanssens

25 augustus 2019

20u10 74 Kortrijk Voorzitter Mickel Schepens van de Rollofeesten in Rollegem raakte in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond. “Ik wou een autobestuurder wijzen op zijn onverantwoord snel rijgedrag. Even later werd ik meegesleurd met zijn portier”, vertelt Mickel die helemaal omzwachteld is in verband.

“We hadden er net een fantastische tweede avond van onze Rollofeesten in Rollegem opzitten”, vertelt Mickel. Die thuis herstelt en amper kan lopen. “Omstreeks 4.30 uur waren we de tent aan het opruimen met enkele mensen van het bestuur toen plots een auto met veel te hoge snelheid in de Tombroekstraat passeerde. Omdat ik wist dat daar de straat voor de feesten afgezet is met een mobilhome, ging ik kijken. Ik vreesde dat de bestuurder er zou tegen knallen.”

De bestuurder van de auto kon op tijd stoppen en draaide om weg te rijden. “Op dat moment deed ik een teken naar hem om te stoppen”, vertelt Mickel. “Dat deed hij ook en hij opende zijn portier. Ik legde mijn rechterhand boven op zijn auto en nam de klink vast met mijn linkerhand. Op het moment dat ik hem wou vragen wat hij hier in godsnaam deed en waarom hij zo snel voorbijraasde, gaf hij plots plankgas. Ik zat met mijn hand vast aan zijn deurklink en werd meegesleurd. Ik hoorde een vrouw die op de passagiersstoel zat de hele tijd stop roepen, maar dat deed hij niet. Hij zigzagde de hele tijd om van mij af te raken. In totaal werd ik zeker zo’n 300 meter meegesleurd. Tot ik van de auto geraakte ter hoogte van de pizzeria op Rollegemplaats.”

Ik zat met mijn hand vast aan zijn deurklink en werd meegesleurd. Ik hoorde een vrouw die op de passagiersstoel zat de hele tijd stop roepen, maar dat deed hij niet Slachtoffer Mickel Schepens

Daarna reed de bestuurder weg. Een getuige die het zag gebeuren snelde meteen ter plaatse en verwittigde de hulpdiensten. “Ik heb overal schaaf- en brandwonden opgelopen. Vooral mijn knie doet veel pijn, waardoor ik voorlopig niet kan stappen.” Mickel is sinds zondagmorgen 10 uur weer thuis.

Getuigen gezocht

Omdat de bestuurder van de auto is weggereden, is Mickel op zoek naar nog meer getuigen. “Het gaat om een zwarte Citroën”, zegt hij. “Misschien merkte iemand in de buurt die auto ook wel op omdat hij met een erg hoge snelheid voorbij reed. Anders hopen we dat de bestuurder toch tot inkeer komt en zich meldt bij de politie.”

De politie in Kortrijk onderzoekt de zaak intussen. “We proberen via onze ANPR-camera’s een beeld op te vangen van die auto”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). Van de bestuurder ontbreekt voorlopig elk spoor. De drieënveertigste Rollofeesten in Rollegem waren een succes met op zondag een grote rommelmarkt.