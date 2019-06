Voorwaardelijke straf voor vrouw voor klappen aan passanten LSI

03 juni 2019

15u52

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 30-jarige vrouw uit Kortrijk is maandag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden cel en een al even voorwaardelijke boete van 800 euro omdat ze in de binnenstad zonder aanleiding aan drie vrouwen klappen uitdeelde.

Het eerste slachtoffer was een bewoonster van De Achtkanter die zoals elke ochtend nietsvermoedend een wandelingetje maakte. Kirby D. zat op een bankje en vroeg haar om een sigaret. Toen het slachtoffer weigerde, kreeg ze klappen te verduren. Op 14 juli 2018 ging Kirby D. opnieuw tekeer. In de buurt van ’t Plein viel ze een dame aan die met de fiets aan de hand op het voetpad wandelde. Een andere passante hoorde hulpgeroep en probeerde tussen te komen. Ook zij kreeg echter klappen, en niet zo’n klein beetje. De vrouw werd bij de haren gegrepen, gestampt, geschopt, op het hoofd geslagen en tegen een muur geduwd. “Het spijt me”, excuseerde Kirby D. zich voor de rechtbank. “Ik zat toen in een moeilijke periode en had foute vrienden. Daar heb ik nu mee gebroken. Ik ben zwanger en op het rechte pad.” Een onbekende voor het gerecht is Kirby D. niet. Ze liep eerder al twee veroordelingen voor geweld op. Aan twee slachtoffers moet ze ruim 1.700 euro schadevergoeding betalen.