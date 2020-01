Voorwaardelijke straf voor herhaaldelijk partnergeweld LSI

08 januari 2020

17u15

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 42-jarige Serviër uit Kortrijk is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een celstraf van 14 maanden en een boete van 1.200 euro voor partnergeweld. Als hij zich aan strenge voorwaarden houdt, blijft de straf volledig voorwaardelijk.

In 2015 huwde Goran R. met een Marokkaanse vrouw. Lang duurde het huwelijk niet want al in 2018 kwam het tot een breuk. Tussen het koppel waren er regelmatig slaande ruzies en bedreigingen. Op 2 maart 2019 gaf R. zijn ex slagen en vernielde een tv en een tafel. Eén van hun vijf kinderen, amper 9 jaar, liep naar buiten en vroeg de politie te bellen. Ook in augustus en november 2018 was het al tot partnergeweld gekomen. Aan warenhuis Lidl greep R. zijn ex bij een afspraak om post uit te wisselen bij de keel en bedreigde haar met een mes. Aan zijn ex moet hij een schadevergoeding van zo’n 1.600 euro betalen. “Van zodra ik mag werken, zal ik dat doen en betalen”, beloofde R. aan de rechter.