Voorwaardelijke straf maar wel begeleiding voor man voor slag en dreigende sms'en aan echtgenote

04 februari 2020

04 februari 2020

13u06

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 45-jarige man uit Kortrijk is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een volledig voorwaardelijke celstraf van 10 maanden en een voorwaardelijke boete van 400 euro voor partnergeweld. Hij moet zich wel residentieel laten begeleiden voor zijn drugs- en alcoholprobleem.

Op 28 december 2019 gaf hij toen hij beschonken thuis arriveerde zijn echtgenote een klap op het achterhoofd. De vrouw verschool zich in de kamer van de zoon, kon ontsnappen en deed aangifte van het partnergeweld. Ondertussen had ze al tal van dreigende sms’jes ontvangen. De openbare aanklager vroeg dat Vincent L. vooral aan zijn agressie en alcoholgebruik zou werken en daar had de rechter oor naar. Hij kreeg vroeger al eens een voorwaardelijke straf opgelegd voor drugs. “Af en toe gebruik ik wel nog eens cocaïne”, moest hij aan de rechter toegeven. “De plooien zijn ondertussen glad gestreken. We zullen beiden, en ik vooral, beter ons best doen.” De rechter sprak een voorwaardelijke boete uit omdat het anders toch zijn echtgenote zou zijn die moet mee opdraaien voor de kosten.