Voorwaardelijke straf maar ruim 27.000 euro schadevergoeding voor afbijten oor collega LSI

15 juli 2019

16u35

Bron: LSI 0

Een 37-jarige man uit Kortrijk moet een ex-collega uit de beschutte werkplaats ’t Veer in Menen een schadevergoeding van 27.216 euro betalen. Dat besliste de strafrechter in Kortrijk maandag. Op 2 oktober 2013 beet hij tijdens een ruzie het oor van zijn toenmalige collega af.

Het slachtoffer maande M’hamed E. aan om wat sneller te werken. Daarna sloegen de stoppen door bij de man. Hij zette zijn tanden in het oor van het slachtoffer en beet het af. Andere collega’s hadden alle moeite om M’hamed E. te kalmeren en op een stoel te zetten. “Die collega was hem voortdurend aan het pesten en het treiteren”, pleitte de advocaat van M’hamed. “Het slachtoffer gaf mijn cliënt ook eerst een kopstoot waarna het licht even moet zijn uitgegaan. Hij heeft een blanco strafregister en is anders een heel rustige man die geen vlieg kwaad zou doen.” Het oor van het slachtoffer is ondertussen wel zo goed als volledig gereconstrueerd. Er was even discussie over de nietigheid van de dagvaarding omdat een handtekening van de procureur ontbrak maar de rechter oordeelde dat dit geen procedurefout was. Hij sprak een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een voorwaardelijke boete van 600 euro uit.