Voorwaardelijke celstraf voor inbreker die door schoenprofiel verraden werd van tientallen inbraken Alexander Haezebrouck

16 augustus 2019

15u52 0 Kortrijk Een Albanees van 34 die begin dit jaar na een klopjacht van twee uur in Roeselare werd ingerekend door de politie, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden met uitstel. Sinds begin dit jaar zat de man in de cel, hij pleegde samen met twee kompanen tientallen inbraken en pogingen daartoe.

De verontwaardiging was groot, toen eind december enkele gezinnen uit de Domien Craccostraat in Roeselare inbrekers over de vloer kregen. Die gingen telkens op dezelfde manier tewerk: achteraan de woningen werd een raam opengebroken en vervolgens zochten ze naar geld en juwelen. Maar even goed prutsten ze cadeautjes open die onder de kerstboom lagen en in één geval werd zelfs een urne met as ondersteboven gekeerd. Twee weken later, op 4 januari, sloeg dezelfde bende wéér toe in dezelfde straat. Een slachtoffer dat niet thuis was maar wel een systeem van inbraakdetectie had geïnstalleerd, kon de politie alarmeren. Er volgde prompt een achtervolging. Twee daders konden ontkomen maar na een klopjacht van twee uur kon Alfons P., een 34-jarige Albanees, worden ingerekend. De man had zich vijf kilometer verderop, langs de Oude Zilverbergstraat in Rumbeke, half ingegraven in een gracht. Toen hij besefte dat hij zou gevat worden, schopte hij wild om zich heen. Een vrouwelijke politie-inspecteur raakte daarbij lichtgewond. Sindsdien zit de man in de cel. “Dankzij onder meer het speciale profiel van zijn schoenen kon hij gelinkt worden aan liefst 53 inbraken en 21 pogingen daartoe”, zei de openbare aanklager. In totaal werd hij van maar liefst 53 inbraken en 21 poging inbraken verdacht. Voor een ongeveer de helft werd de man vrijgesproken omdat de rechter geen bewijs zag. Voor de andere feiten werd hij wel veroordeeld. “Ik geef je een straf met uitstel omdat je al sinds begin dit jaar in de cel zit en ik denk dat dat voldoende is”, sprak de rechter tegen de man. “Herpak je en zorg dat we je hier niet meer terug zien.”