Voortaan zijn fietsers baas in Marke Joyce Mesdag

16 augustus 2020

15u37 0 Kortrijk Na Heule is sinds vandaag ook de fietszone in Marke geopend.

“Fietszones zorgen ervoor dat het verkeer voortaan zal bewegen op maat van de fietser”, zegt schepen Axel Weydts (sp.a). “Dat zal in het begin wat aanpassing vragen, maar we vragen respect van zowel fietsers als wagenbestuurders. We zetten opnieuw een belangrijke stap om van Kortrijk een echte fietsstad te maken.”

De aansluitende straten rond Markeplaats worden opgenomen in de fietszone. Het gaat dan over de Marktstraat (gedeelte tussen Hemelrijkstraat en Markeplaats), de Kloosterstraat, de Vagevuurstraat de Preshoekstraat, de Van Belleghemdreef en het gedeelte van de Markekerkstraat tussen de Pastoor Vandommeldreef tot Markeplaats.

De opening van de fietszone ging gepaard met wat extra fietsanimatie. Zo kon je er je fietsbehendigheid testen. Tot september vind je hier en daar ook een streepje kunst in de fietszone.