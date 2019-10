Voorstelling van boek Plantastic in winkel… Plantastic Peter Lanssens

03 oktober 2019

15u45 0 Kortrijk Auteur Mandy Bollegraf komt op zaterdag 5 oktober vanuit Enschede in Nederland naar Kortrijk. Om er haar nieuwe boek Plantastic voor te stellen in… Plantastic op het Overbekeplein.

“We vernamen via sociale media dat de Nederlandse plantenliefhebster een boek uitbrengt met dezelfde naam als onze winkel”, zeggen zaakvoerders François Cauliez en Marjolijn Vermeulen. “We namen meteen contact op met de auteur en uitgeverij Blossom Books. Ze reageerden erg enthousiast. Het is zaterdag ook Dag van de Klant. We doen met deze boekvoorstelling iets anders dan gewoon een plantje weggeven”, aldus de zaakvoerders.

Urban jungle

“Ik vind het ontzettend gaaf om een ‘launch’ te doen in een winkel met dezelfde naam”, zegt Mandy Bollegraf. Inschrijven voor de gratis boekvoorstelling met koffie en een koekje: hello@plantastic.be. Je mag ook zo passeren. De voorstelling begint om 14.30 uur, maar iedereen is vanaf 14 uur al welkom. Aanwezigen kunnen vragen stellen en daarna het boek kopen, als ze dat wensen. In het boek Plantastic staat àlles wat je wil weten over hoe thuis een ‘urban jungle’ met makkelijke en uitdagende planten in te richten. De auteur geeft in het boek verder styling advies, hulp bij veelvoorkomende problemen en tips over hoe een tuincentrum te ‘tackelen’.