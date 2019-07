Voormalig wereldrecordhouder Asafa Powell loopt dit weekend in Kortrijk Alexander Haezebrouck

10 juli 2019

18u14 0 Kortrijk De Jamaicaan Asafa Powell die tot drie keer toe het wereldrecord op de 100 meter sprint verbrak, loopt dit weekend in Kortrijk. Hij doet dat op de Guldensporen atletiekmeeting in het sportcentrum Wembley. Powell probeert in Kortrijk voor de honderdste keer in zijn carrière onder de tien seconden te lopen.

De Konklijke Kortrijk Sport (KKS) organiseert haar tweeëntwintigste editie van de Guldensporen atletiekmeeting en haalde eerder al grote kampioenen zoals Tirunesh Dibaba en Elaine Thompson naaar Kortrijk. Maar deze keer pakken ze met Asafa Powell toch uit met een atleet van een ander kaliber. Asafa Powell is ondertussen 36 en gold vooral in de jaren 2005 tot 2008 als dé Jamaicaanse sprintbom die toen wereldrecordhouder was op het nummer. In 2005 brak hij voor het eerst het wereldrecord op de 100 meter, hij zou zijn eigen record daarna nog twee keer breken. Zaterdag loopt hij op zijn zesendertigste dus in Kortrijk en hoopt hij voor de honderdste keer in zijn carrière onder de magische grens van 10 seconden te lopen. De atletiekmeeting gaat door vanaf 17.30 uur in sportcentrum Wembley. De 100 meter bij de mannen met Asafa Powell staat geprogrammeerd om 19 uur. Al wie Powell wil komen aanmoedigen, is welkom. De toegang is gratis.