Voormalig arts Frans Debaillie (90) volgens het Parket met bruut geweld om het leven gebracht: 56-jarige zoon ontkent betrokkenheid Alexander Haezebrouck Peter Lanssens

06 april 2020

14u08 10 Kortrijk De 56-jarige zoon van dokter Frans Debaillie (90), die De 56-jarige zoon van dokter Frans Debaillie (90), die afgelopen weekend in verdachte omstandigheden dood werd aangetroffen aan de inkom van zijn kasteel, ontkent zijn vader om het leven te hebben gebracht. Dat laat hij weten via zijn advocaat. De autopsie van het lichaam toont aan dat de bejaarde man met bruut geweld om het leven werd gebracht. De zoon en een kennis van de zoon zijn opgepakt.

De voormalige dokter Frans Debaillie (90) werd in de nacht van zaterdag op zondag dood aangetroffen op de trappen aan de inkom van zijn kasteel in Hoog Mosscher in Kortrijk. “Mijn cliënt wenst uitdrukkelijk mee te delen dat hij niets te maken heeft met de dood van zijn vader”, vertelt zijn advocaat. “Hij was aan het slapen en wou om 2 uur zijn hond uitlaten. Toen heeft hij zijn vader gevonden aan de trappen van de hoofdingang. Hij heeft daarna meteen zelf de hulpdiensten gebeld.”

“Hij heeft de afgelopen drie jaar goed gezorgd voor zijn vader, maar beseft wel dat hij zijn verleden en reputatie niet mee heeft”, aldus de advocaat. “Hij hoopt dat de ware toedracht de komende dagen aan het licht zal komen.” De politie stelde zich meteen grote vragen bij het overlijden van de man en ging snel uit van een verdacht overlijden. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor moord en twee personen werden gearresteerd. Het gaat om de 56-jarige zoon van het slachtoffer en een 56-jarige kennis van de zoon die ook aanwezig was in de woning.

“Uit de autopsie blijkt dat het slachtoffer met bruut geweld om het leven werd gebracht”, zegt Hanne Demedts van het Kortrijks parket. De beide verdachten werden uitgebreid verhoord en verschenen maandagochtend voor de onderzoeksrechter. Hij besliste om beiden verder aan te houden. Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer die zal beslissen over hun verdere aanhouding.

Zwaar crimineel verleden

Frans Debaillie (90) was een gerespecteerde dokter in Kortrijk en omstreken en was van een erg welstellende familie. Ook zijn echtgenote, die in 2011 overleed, kwam uit een erg welstellende familie, waar geen gebrek was aan financiële middelen. De arts had in totaal vier kinderen, waaronder drie dochters en één zoon.

Die laatste ontspoorde volledig en heeft een zwaar crimineel verleden achter de rug, met tal van geweldsdelicten. Hij is een bekend figuur in Kortrijk. Ondanks zijn verleden, sloot zijn vader hem de afgelopen jaren toch opnieuw in de armen. Ze woonden samen in het kasteel in Kortrijk. De 56-jarige zoon bracht de arts elke dag naar het woonzorgcentrum, waar de vriendin van de arts verbleef. Hij deed ook klusjes in en rond het domein en werd daarvoor vergoed door zijn vader.

