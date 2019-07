Vooral Zara ondervindt last na waterlek Alexander Haezebrouck

15 juli 2019

18u09 0 Kortrijk Na het waterlek dat in de nacht van zaterdag op zondag ontstond in Winkelcentrum K zijn maandag alle winkels kunnen open gaan. Drie winkels hebben schade opgelopen door het lek. “Een groot deel van de winkel kunnen we voorlopig niet gebruiken”, zegt de winkelverantwoordelijke van Zara.

De technische dienst van K in Kortrijk had ervoor gezorgd dat alle winkels maandag open konden na het waterlek dat eerder was ontstaan. Het water droop van de tweede verdieping naar beneden. Drie winkels aan de kant van de Sint-Jansstraat liepen schade op door het lek. In de kledingzaak Zara kunnen ze een groot deel van hun pand op de eerste verdieping een tijdlang niet meer gebruiken. “Gelukkig is bijna niets van de kledij beschadigd geraakt”, vertelt de winkelverantwoordelijke. “Slechts enkele accessoires raakten beschadigd door het water. Een deel van onze winkel kunnen we niet gebruiken, ik weet niet voor hoe lang. Gelukkig is onze winkel groot genoeg zodat we die kledij ook elders kunnen leggen. De elektriciteit werkt ook in dat gedeelte niet, ik vermoed zelfs dat het hele plafond vernieuwd zal moeten worden.” Voor de shoppers was er van het waterlek maandag niet veel meer te merken. Enkel de toegangspoort in de Sint-Jansstraat weigert voorlopig open te gaan. Waar de oorzaak van het lek zich precies bevond is nog niet bekend.