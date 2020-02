Voor het eerst zet Kortrijkse voetbalclub ook op damesvoetbal in: “Het zit enorm in de lift” Peter Lanssens

28 februari 2020

12u25 0 Kortrijk KSV start als eerste Kortrijkse voetbalclub ook met vrouwenvoetbal. KSV Kortrijk is recent met een ambitieuze campagne gestart, om speelsters te werven voor volgend seizoen. Er wordt verder op de jeugd ingezet. “We hopen op veel respons, want damesvoetbal zit enorm in de lift”, zegt ondervoorzitter Sam Weydts. De raad van bestuur van KSV zet het licht op groen voor het project.

België telt momenteel zo’n 40.000 voetballende meisjes en vrouwen. Dat waren er nooit meer. Met dank aan de Red Flames en Gouden Schoen Tessa Wullaert. De ambitie van de koninklijke Belgische voetbalbond is om tegen 2024 de kaap van 80.000 voetballende meisjes en vrouwen te ronden. Ook in Kortrijk beweegt er nu wat.

Potentieel

Daar start KSV ook met een damesvoetbalploeg, nu trainer Roy Verhaeghe aansluit. “We hebben al zicht op een aantal kernspeelsters”, zegt Sam Weydts. “Er zit potentieel in. We doen het nu pas omdat KSV momenteel op veel extra (vrijwillige) krachten kan rekenen. We dragen een verhaal van diversiteit uit. We hebben naast aandacht voor verschillende afkomsten, ook aandacht voor verschillende geslachten. Want voetbal is er voor iedereen.”

De eerste ploeg start in derde provinciale, vanaf de start van een nieuw seizoen in augustus. In afwachting regelen we interessante oefenwedstrijden. Als er genoeg interesse is, beginnen we ook met een beloftenelftal. En er worden verder twee jeugdploegen opgestart. Ondervoorzitter Sam Weydts

Bijtje

KSV Kortrijk start twee jeugdploegen op, voor meisjes van 6 tot 13 jaar (U13) en van 13 tot 16 jaar (U16), onder impuls van jeugdtrainer Steven Vancraeynest. Om competitie te kunnen spelen, mogen de meisjes met de jongens mee doen. “De meisjes mogen in dat opzicht altijd een jaar ouder zijn dan de jongens, om de fysieke verschillen een beetje te compenseren. Een voorbeeld: een meisje van 16 jaar mag competitie spelen bij de 15-jarige jongens”, zegt Sam Weydts. “De eerste ploeg start in derde provinciale, vanaf de start van een nieuw seizoen in augustus. In afwachting tot dan regelen we zeker al enkele interessante oefenwedstrijden. Als er genoeg interesse is, starten we ook met een beloftenelftal. Hoeveel het zal kosten om een meisje bij ons damesvoetbal in te schrijven, weten we pas binnenkort. Dat wordt intern nog besproken momenteel. De dames spelen in dezelfde kleuren van KSV Kortrijk: blauw en zwart. In hun logo zit een bijtje verwerkt. Omdat in een bijenkorf de werksters altijd het algemeen belang boven het individu plaatsen en er steeds een koningin aan het hoofd staat. Dat lijkt ons in een vrouwelijke teamsport een goede analogie, voor onze mascotte.”

We zien het ambitieus. Zo gaan we ook flyers laten uitdelen in middelbare scholen en hogescholen. En op zaterdag 4 april is er een infodag, bij KSV. Sam Weydts

Sponsors

KSV Kortrijk is met een campagne gestart, om meisjes op de hoogte te brengen. Zo staat er op Facebook en Instagram bij ‘KSV Kortrijk Dames’ al meer info. “We zien het ambitieus. We laten ook flyers uitdelen in middelbare scholen en hogescholen”, zegt Weydts. “En op zaterdag 4 april vanaf 15 uur is er een infodag, bij KSV Kortrijk in de Minister de Taeyelaan 53. Belangrijk om mee te geven: we zoeken ook nog extra sponsors. Misschien wel een kans voor vrouwelijke ondernemers, om ons initiatief te steunen”, aldus Sam Weydts.

Bestuur

Het bestuur van KSV Kortrijk Dames omvat voorzitster Rilana De Donder, ondervoorzitter Sam Weydts, trainers Roy Verhaeghe en Steven Vancraeynest, délégué Wesley Verhaeghe en steunende kracht Daphne Vande Wiele. Wie nu al meer info wil over KSV Kortrijk Dames, kan ook bellen: tel. 0485/82.16.42.