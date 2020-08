Voor het eerst sinds lockdown kermis in Kortrijk: “Kinderfoor en mobiele animatie versterken koopjesweekend” Peter Lanssens

26 augustus 2020

12u13 24 Kortrijk Er is voor het eerst sinds de lockdown een kermis in Kortrijk. Om van vrijdag 4 tot en met zondag 6 september de tweede editie van het koopjesweekend #KortrijkKorting te versterken, komt er een foor op het Schouwburgplein.

De kinderfoor krijgt dertien kramen met attracties zoals mini-botswagens, een kindermolen, glijbanen en eendjes vissen. Het Schouwburgplein wordt helemaal afgesloten en krijgt een bewaakte in- en uitgang. De maximumcapaciteit op de kinderfoor zal 400 bezoekers zijn. Stewards controleren. “Ik ben blij dat we de foorkramers, die jaar na jaar naar de Paasfoor komen, toch nog kunnen ontvangen in Kortrijk in 2020”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “De kinderen zullen de foor zeker weten te waarderen.”

Een normale septemberbraderie wordt het niet. Maar het gaat toch die richting uit. Winkels in het stadscentrum krijgen een stand voor hun zaak en zijn ook op zondag open. Ook het winkelcentrum K is heel het weekend open, dus ook op zondag. Verder kunnen ook handelaars buiten het stadscentrum een stand zetten. Het is wel altijd verplicht om in te schrijven, via de site van Onderneem in Kortrijk. Op die site schrijven ook marktkramers met een abonnement op een Kortrijkse markt zich in. De bedoeling is om de standen maximaal te spreiden. “De winkeliers zullen de shoppers tijdens #KortrijkKorting op forse kortingen trakteren”, vertelt Arne Vandendriessche. “De zomercollectie moet de deur uit, om plaats te maken voor de wintercollectie. We sparen kosten noch moeite. We vragen geen standgeld. En we geven voorrang aan onze lokale handelaars.”

Er is ook mobiele animatie van vrijdag 4 tot en met zondag 6 september. De Scaldis Marching Band en de Mariachi’s van Los Tarascos leuken de sfeer muzikaal op. De Cherrydots paraderen door de stad. Circus De Sven is er voor jong en oud. “We zijn opgelucht dat de tweede editie van #KortrijkKorting mag. Zo’n koopjesweekend is een boost voor onze cijfers”, reageren handelaars Eric Wastyn, Hans Vermeersch en Hans Carrein. “De straten worden afgesloten en de handelaars mogen buiten verkopen. Ideale omstandigheden voor een geslaagd en veilig weekend. We vinden het bovendien een goed idee dat de stad voor een keer vooral de kaart van de lokale handelaars trekt.”

Goeie vooruitzichten dus, maar de veiligheid blijft primeren. Er is nog steeds een mondmaskerplicht in het stadscentrum, binnen de kleine ring rond Kortrijk (R36). Alle toegangen tot het winkelwandelgebied krijgen dispensers met desinfecterende handgel. Stewards en politie leiden alles in goeie banen. Het cameranetwerk monitort de verzadiging van het winkelwandelgebied, want de stad blijft ook de druktebarometers gebruiken en aanpassen. Raadpleeg die druktebarometers op www.kortrijk.be/webcams-druktebarometer. Waar nodig, wordt er ingegrepen. Ook de handelaars stellen zoals steeds alles in het werk om het nieuwe koopjesweekend zo veilig mogelijk te laten verlopen.