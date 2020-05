Voor het eerst in 57 jaar geen Tinekesfeesten: “We werken aan een alternatief” Peter Lanssens

29 mei 2020

11u36 0 Kortrijk Geen Tinekesfeesten midden september 2020 in Heule, door de coronacrisis. “We werken wel aan een alternatief, dat binnen de door de Veiligheidsraad opgelegde maatregelen zal passen”, laten de organisatoren weten.

Heule staat tijdens het tweede weekend van september altijd in het teken van de Tinekesfeesten. Een feest door en voor Heule, waar jong en oud weken- en zelfs maandenlang naar uitkijken. Voor het eerst in 57 jaar wordt geen nieuw Tineke gekozen en worden ook alle andere feestelijkheden geschrapt. “Het gezond verstand wint van ons Tinekeshart”, zeggen voorzitters Jill D’Hulster en Simon Demaître. “Er zijn dit jaar geen Tinekesfeesten. Een hele moeilijke en pijnlijke beslissing, maar de enige juiste in deze situatie.”

De Tinekesfeesten zouden echter de Tinekesfeesten niet zijn als ze het tweede weekend van september zomaar voorbij laten gaan. De werkgroep brainstormt al over een alternatief dat past binnen de wettelijke mogelijkheden. Geen afgeslankte versie van de Tinekesfeesten, maar iets anders. “De ontgoocheling maakt plaats voor heel veel goesting en enthousiasme voor een origineel alternatief. De werkgroep is geëngageerd om de Heulenaars ondanks alles tóch vertier te bieden in september. Hoe dat er precies zal uitzien, weten we zelf nog niet. We volgen de ontwikkelingen van de Veiligheidsraad op de voet en gaan daar verder mee aan de slag.”