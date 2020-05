Voor het eerst in 47 jaar op afspraak naar kapsalon Taelman in Ring Shopping: “Het zal wennen zijn” Peter Lanssens

14 mei 2020

18u04 58 Kortrijk Kappers werken vanaf maandag 18 mei verplicht op afspraak. Taelman in het winkelcentrum Ring Shopping komt hierdoor in een compleet andere wereld terecht. Want klanten lopen al 47 jaar zonder afspraak het kapsalon binnen. Dat kan nu niet meer. Toch ziet het team van Taelman het helemaal zitten. “De klanten gaan nu meer gespreid komen. We gaan dus geen piekmomenten meer hebben op vrijdag en zaterdag. Het zal hierdoor altijd aangenaam zijn om te werken. We nemen alle nodige veiligheidsmaatregelen”, zegt zaakvoerster Dorine Taelman (61).

De planning voor volgende week loopt al aardig vol. “Nu het op afspraak moet, vinden de klanten ons massaal via mail en Facebook”, vertelt Dorine Taelman. Wie een afspraak heeft, komt op tijd en draagt een mondmasker. “Het zal wennen zijn. Zo vraag ik mij af hoe we het haar rond de oren gaan knippen, als de elastiekjes van de mondmaskers telkens in de weg zitten”, zegt Margaux Deleplanque (25), dochter van Dorine. “Maar we zijn gemotiveerd en helemaal uitgerust om er vol voor te gaan. Het zal wel lukken allemaal.”

De maximumcapaciteit van het kapsalon daalt van acht naar vijf klanten tegelijk. Elke klant heeft zo’n 10 vierkante meter voor zich. De wachtplaats is weg. Wie te vroeg is, wacht dus eventjes buiten, in het winkelcentrum. Elke klant mag een half uur binnen, voor een grondige knipbeurt. “Wie binnenkomt, ontsmet eerst altijd de handen, we hebben gel”, zegt Dorine Taelman. “Iedere klant laat verplicht zijn haar wassen. Onze vijf medewerkers en ikzelf dragen allemaal een mondmasker. We dragen wel geen handschoenen.”

Het zal zweten zijn onder zo’n mondmasker, zeker als daar ook nog eens de warmte van de haardroger bij komt. Het geeft ook een beetje een verstikkend gevoel. En het zal niet makkelijk zijn om met de klanten te communiceren. Margaux Deleplanque

Want handschoenen zijn niet handig voor kappers. “Het is moeilijk. Die handschoenen haperen aan het metaal van onze schaar”, vertelt Margaux Deleplanque. “Na iedere knipbeurt wordt de zetel en het materiaal wel telkens ontsmet”, pikt Dorine Taelman in. “En kapmantels worden telkens gestoomd. We voelen ons zeker veilig genoeg. We vragen klanten wel om altijd thuis te blijven, als ze zich plots ziek voelen. Maak dan een nieuwe afspraak.”

Communiceren

Werken met een mondkapje wordt een hele verandering voor de kappers. “Het zal niet evident zijn, ik denk dat we wat meer gaan chaufferen”, lacht Margaux Deleplanque. “Het zal zweten zijn onder zo’n mondmasker, zeker als daar ook nog eens de warmte van de haardroger bij komt. Het geeft ook een beetje een verstikkend gevoel. En het zal niet makkelijk zijn om met de klanten te communiceren, met zo’n mondmasker aan. Maar we zien het vooral positief. Door op afspraak te werken, gaan we de klanten misschien nog beter leren kennen.”

Dorine Taelman, Margaux Deleplanque en trouwe medewerkers Annelies Vandamme (28), Kenny Moerkerke (25) en Jeanny Lanneau (21) zijn er vanaf 18 mei. De openingsuren van Taelman in het Ring Shopping wijzigen niet. Wie een afspraak wil maken: mailt naar taelman.d@telenet.be of stuurt een bericht via de Facebookpagina ‘Kapper Taelman Ringshopping Noord’. Vanaf maandag kan je ook bellen: tel. 0497/42.42.88.