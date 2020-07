Volvo schenkt hybridewagen aan Vives-opleiding autotechnologie Peter Lanssens

02 juli 2020

16u58 2 Kortrijk Volvo Car Belux schenkt vijf recente hybride-wagens van Volvo aan de vijf hogescholen in België die de opleiding bachelor in de autotechnologie aanbieden. Ook Vives Kortrijk neemt zo’n wagen in ontvangst. De Volvo S90 hybride versterkt het wagenpark van de voertuigtechnische opleidingen.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) juicht de schenking toe: “Automotive is een sector in verandering. Het is goed voor de studenten autotechnologie dat ze nieuwe vaardigheden aanleren door deze schenking. Ik ondersteun de vergroening en elektrificatie van ons wagenpark van harte”, aldus Lydia Peeters. “Volvo bouwt bewust mee aan kwaliteitsonderwijs, dat gekwalificeerde techniekers vormt en hen vaardigheden aanleert waar de arbeidsmarkt om vraagt”, zegt Marinko Naessens van Volvo Car Belux.

Stagedagen

“Om onze studenten op niveau te houden rond technologische evoluties in de voertuigsector, is het een godsgeschenk. Ook de ondersteuning vanuit Volvo is een meerwaarde. De cijfers spreken voor zich: vorig academiejaar ging 10 procent van onze afgestudeerden aan de slag binnen een Volvo-concessie,” zegt Bert Desender, opleidingshoofd autotechnologie aan Vives Kortrijk. De wagens worden vanaf komend academiejaar ingezet. Volvo Car Belux heeft al jaren een nauwe samenwerking met de hogescholen die de opleiding autotechnologie aanbieden. Dat vertaalt zich in het Master Technician-Traject, waarbij studenten in hun laatste semester kunnen kiezen voor een aanvullende opleiding in het Volvo Competence Center.

Het Master Technician-Traject bestaat uit zes weken theoretische opleiding bij Volvo Car Belux en zes weken (afwisselend) bij een geselecteerde Volvo-verdeler. Het loopt van februari tot juni en is een alternatief voor de klassieke thesis. Tijdens de stagedagen worden de studenten actief begeleid door een ervaren technicus. Zo doen ze op een kwalitatieve manier praktijkervaring op. Vorig academiejaar werd dit als pilootproject opgestart met zeven studenten van Vives en Thomas More. Na afloop zijn vijf van de zeven studenten in dienst getreden bij de betrokken Volvo-verdeler. Het is duidelijk een succesformule. Een belangrijke motivatie voor studenten is het Volvo Personal Service concept, waarbij de technicus het centrale aanspreekpunt is voor de klant in de naverkoop en zijn verantwoordelijkheid dus veel verder gaat dan het zuiver technisch werk.