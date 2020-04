Voltallige directieteam scholengroep Rhizo vraagt respect voor leerkrachten in open brief Joyce Mesdag

19 april 2020

20u05 0 Kortrijk Het directieteam van de Katholieke Scholengroep RHIZO hebben samen een open brief geschreven om respect te vragen voor leerkrachten. Ze deden dat na uitlatingen van onder meer Miguel Wiels.

Hij postte een screenshot van een nieuwsartikel, waarin secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale Koen Van Kerkhoven zegt dat leerkrachten niét zouden moeten werken in de zomer. “Ze verdienen rust na deze hectische periode”, klinkt het daarin. Iets waar Wiels niet meer akkoord kon gaan.

“Geen weekje willen doorwerken in juli?”, schreef hij daarbij. “Geen loonverlies en nauwelijks moeten werken in 7 weken... Leg dat maar eens uit aan alle hardwerkende, bloedende zelfstandigen. En aan mijn muzikanten en crew zonder werk en inkomsten, beste vakbond.”

In de open brief roepen ze op om te verbinden in plaats van te polariseren.

“Al jaren heeft iedereen zijn mening klaar over het beroep van leraar… en laat ons eerlijk zijn: het is meestal geen fraai beeld… zonder volledig te willen zijn, noemen we een paar hardnekkige vooroordelen op: ze werken maar 20 uren per week, ze hebben heel veel vakantie, ook bij onderpresteren blijf je gewoon vastbenoemd”, klinkt het.

Daarna volgt een opsomming van de extra inspanningen en flexibiliteit die leerkrachten de voorbije wekken hebben gedaan en getoond.

“Dus meneer Miguel Wiels (en alle anderen die zich zo nodig ook moesten uitlaten over het beroep van de leraar): onze leraren hebben de voorbije weken meer dan ooit hun beste beentje voorgezet, hebben een enorme innovatiekracht getoond om onze leerlingen toch het best mogelijke onderwijs en zorg te geven. Ze zullen dit ook blijven doen, de komende weken en (vakantie)maanden, want ook volgend schooljaar zal corona onze schoolorganisatie bepalen. “

“We gaan even niet langer zwijgen over hoe er weer een perceptie ontstaat over de job van de leraar in deze coronatijden. Onze leraren verdienen ons en uw respect. Geen medelijden, geen applaus, gewoon basisrespect!”

Je leest de volledige brief hieronder.

Een open brief vanuit het directieteam van Katholieke Scholengroep RHIZO

Al jaren heeft iedereen zijn mening klaar over het beroep van leraar… en laat ons eerlijk zijn: het is meestal geen fraai beeld… zonder volledig te willen zijn, noemen we een paar hardnekkige vooroordelen op: ze werken maar 20 uren per week, ze hebben heel veel vakantie, ook bij onderpresteren blijf je gewoon vastbenoemd.

En al jaren doen wij vanuit het onderwijs twee zaken:

1. ofwel proberen we heel hard aan te tonen dat wij toch echt wel veel werken – het laatste bewijs hiervan was het grote tijdsbestedingsonderzoek in opdracht van toenmalige minister van onderwijs Crevits

2. ofwel zwijgen we en doen we in stilte verder…

Ook de voorbije weken hebben we gezwegen en hebben we keihard ons best gedaan om na de beslissing om de scholen te sluiten zo goed als mogelijk onderwijs te blijven geven.

De overheid vroeg om noodopvang te voorzien? Check, we hebben noodopvang voorzien. Ouders kregen de kans om hun zoon/dochter in te schrijven, waarop personeel werd opgeroepen om deze opvang te begeleiden.

De overheid vroeg om over te schakelen naar digitaal onderwijs en in te zetten op herhaling? Check, in één weekend (!) werd het dagelijkse onderwijs omgezet naar online onderwijs.

Leerlingen en personeel moesten thuis over de juiste IT-infrastructuur beschikken, cursusmateriaal moest omgevormd worden, … we hebben het gedaan met vallen en opstaan, maar vooral zonder morren.

Al voor het verlof hielden we rekening met een volgende fase en bereidden we ons voor om de stap te zetten naar een coronaproof schoolorganisatie. We moesten keuzes maken: welke vakken aanbieden, hoeveel uren van ieder vak aanbieden, wanneer lesmomenten inplannen, … Leraren werden gevraagd essentiële doelstellingen en inhoud te gaan bepalen. En opnieuw dit te gaan omzetten in online onderwijs… en ja, overleg hieromtrent, uitwerken van materiaal liep gewoon door in de paasvakantie. Dus neen, we hebben heus niet zitten wachten tot eind deze week de beslissing kwam dat de scholen niet zouden heropstarten.

En laat ons heel duidelijk zijn: wat we vanaf morgen doen is geen verderzetting van wat we voor de vakantie deden… voor de vakantie lag de focus op herhaling, nu ligt de focus op preteaching. En geloof ons, daar komt veel meer bij kijken dan simpelweg een opdrachtje maken en even online gaan met leerlingen. En check, morgen zijn we klaar om te starten met het volgende hoofdstuk in het onlineverhaal.

Ondertussen denken ook al na over alternatieve evaluatie en goede deliberaties, rekening houdend met deze uitzonderlijke omstandigheden. Neen, we willen ons niet ervanaf maken door B- en Cattesten te geven. We hebben de ambitie om onze leerlingen zoveel mogelijk leerkansen te geven, zo goed mogelijk te begeleiden en echt goed voorbereid naar het volgende schooljaar te krijgen.

Naast deze inhoudelijke focus blijven we vooral ook zorgen voor onze leerlingen en zoeken we naar maximale verbinding. Uren wordt er gespendeerd aan het zoeken van contact met die leerlingen en ouders waarvan we merken dat we hen niet bereiken via onze online platformen.

Na de diverse uithalen van het voorbije weekend hebben we even geen zin meer om te zwijgen. We vinden het onze plicht om op te komen voor onze leraren.

Dus meneer Miguel Wiels (en alle anderen die zich zo nodig ook moesten uitlaten over het beroep van de leraar): onze leraren hebben de voorbije weken meer dan ooit hun beste beentje voorgezet, hebben een enorme innovatiekracht getoond om onze leerlingen toch het best mogelijke onderwijs en zorg te geven. Ze zullen dit ook blijven doen, de komende weken en (vakantie)maanden, want ook volgend schooljaar zal corona onze schoolorganisatie bepalen.

En ja, de helden zitten absoluut in de zorg en in alle sectoren die vandaag niet online kunnen werken. Die mensen zetten iedere dag hun gezondheid op het spel om onze samenleving zo goed mogelijk draaiende te houden. Onze absolute waardering hiervoor!

En ja, we hebben maximaal begrip voor wie vandaag technisch werkloos is, voor wie vandaag als zelfstandige moet toekijken hoe hij/zij wil werken, maar niet mag werken. We hopen samen met hen dat het snel weer betere tijden worden.

We beseffen dat er straks meer dan ooit ook uitdagingen rond betaalbaarheid van onderwijs zullen komen, want deze periode zal ons verder uitdagen om onderwijs zo goedkoop mogelijk aan te bieden. Ook hierover zullen de leraren meedenken.

Maar neen, we gaan even niet langer zwijgen over hoe er weer een perceptie ontstaat over de job van de leraar in deze coronatijden. Onze leraren verdienen ons en uw respect. Geen medelijden, geen applaus, gewoon basisrespect!

Laat ons verbinden in plaats van te polariseren! We hebben elkaars solidariteit meer dan ooit nodig. En als we allemaal vanuit onze opdracht onze taken ten volle blijven doen en hierin elkaar respecteren, komen we allen, en onze kinderen in het bijzonder, vast en zeker samen doorheen deze moeilijke periode.

Groeten Directieteam Katholieke Scholengroep RHIZO

Evelien Thomas en Darline Vanneste, college Zwevegem

Franceska Verhenne en Sofie Vermandere, lyceum OLV Vlaanderen

Céline Craeynest en Geert Van de Kerckhove, hotelschool Kortrijk

Carine Detavernier en Jonas Hindryckx, lifestyle- en sportschool Kortrijk

Kornelia Buyse en Bruno Overbergh, zorgkrachtschool Kortrijk

Jorge Cottyn, secundaire freinetschool ’t vier Kortrijk

Sofie Desmet, Ilse Ghiesmans, Patrick Verfaillie, Lage Kouter Kortrijk

Ingrid Mullebrouck, buso De Hoge Kouter Kortrijk

Liselotte Van Ooteghem, vivato Kortrijk

Geert Dewitte, Christelle Duchi, Tim Labbe en Piet Dejonckere – diensten Katholieke Scholengroep

RHIZO Nancy Dedeurwaerder, vives Kortrijk – Ieper – Brugge graduaat verpleegkunde en algemeen directeur Katholieke Scholengroep RHIZO