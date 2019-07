Volkstuintjes op Langwater open: “Al 23 percelen in gebruik” Peter Lanssens

16 juli 2019

10u37 0 Kortrijk De nieuwe volkstuintjes in Langwater zijn maandagavond officieel geopend. Ze bevinden zich aan de Roger Carrettestraat in Langwater, een nieuwe wijk tussen Lange Munte in Kortrijk en Zwevegem. De volkstuintjes zijn meteen een succes. “23 van de 29 percelen zijn al in gebruik”, zegt schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a). “Geen paniek. Want als alles ingenomen is, kan er uitgebreid worden. Binnen enkele maanden laten we er ook nog dertien fruitbomen planten.”

De volkstuintjes maken deel uit van een park van drie hectare in Langwater. De moestuintjes worden via een peter- en meterschap beheerd. Een deel wordt door de PTI-tuinbouwschool beheerd. De percelen zijn vrij toegankelijk. Er is een gemeenschappelijke berging. De inrichting omvat verder een pad in dolomiet, zes picknicktafels en compostbakken en drie handpompen. Ook voorzien: een gemengde haag en een bloemenweide. De aanleg gebeurde door de firma Arbowar. De stad investeerde 82.000 euro. Langwater is een verkaveling van de Vlerick Group en LC Cosult. De 108 woningen zijn momenteel in aanbouw.