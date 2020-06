Volksrestaurant VORK weer open: “Voorlopig enkel ’s middags” Peter Lanssens

12 juni 2020

15u06 12 Kortrijk Volksrestaurant VORK ontvangt sinds deze week opnieuw klanten, volgens alle coronaregels in de horeca. Klanten komen binnen via de ingang kant voetgangerstunnel. De uitgang is via de Doorniksestraat. VORK is voorlopig enkel ’s middags open. Er worden telkens twee shifts gedraaid.

Wie naar VORK komt, gebruikt ontsmettende gel aan de ingang. Iedereen volgt de bewegwijzering, zodat klanten elkaar niet kruisen. De tafels zijn herschikt, volgens de afstandsregels. Er is één grotere tafel, voor maximum 10 personen binnen dezelfde bubbel. Er lunchen tot 38 personen per shift. Bij mooi weer is er een terras. Tafels en stoelen worden na elk bezoek ontsmet. VORK is open van 11.30 tot 14.30 uur. Met twee shifts dus, zodat er per middag in totaal 76 mensen kunnen eten. Reserveren is verplicht. Info staat op www.kortrijk.be/vork-kortrijk.