Volksfeesten scheren hoge toppen in Kooigem: “In 2020 volgt jubileumeditie” Peter Lanssens

21 juli 2019

09u53 5 Kortrijk Kooigemplaats in Kooigem liep zaterdagavond helemaal vol voor de 39ste Volksfeesten. Honderden mensen genoten op de vooravond van de nationale feestdag in ‘de Provence van Kortrijk’ van optredens van Michael Lanzo, Sam Gooris, popgroep Mama’s Jasje, zanger Peter Koelewijn uit Nederland en ambiancegroep De Toâpe Geraapte. Het weer was prima.

De line-up van de Volksfeesten mocht er voor de met zo’n 800 inwoners kleinste deelgemeente van Kortrijk zeker zijn. Met dank aan de inspanningen die de organisatoren en de sponsors leverden. Het viel op dat het al snel erg druk was op Kooigemplaats aan de Sint-Laurentiuskerk, vroeger dan op vorige edities van de Volksfeesten. “We hadden deze keer dan ook niet één headliner, maar een hele reeks headliners”, zegt medewerker Kristof Sierens. “Het zal een hele uitdaging worden om onszelf volgend jaar te overtreffen. Want in 2020 volgt er met 40 jaar Volksfeesten een jubileumeditie. We hopen voor ons jubileum ook op extra medewerking van de stad Kortrijk.”