Volkscafé De Sportwereld krijgt herinrichting en zoekt nieuwe uitbater Peter Lanssens

31 augustus 2020

10u55 26 Kortrijk De herinrichting van De Sportwereld in Bellegem is gestart. Het legendarische volkscafé ligt naast Omer Vander Ghinste. De brouwerij zoekt als eigenaar een nieuwe uitbater voor De Sportwereld. “Als alles volgens plan verloopt, ontvangen we in het voorjaar van 2021 de eerste bierliefhebbers in dit authentieke biercafé”, zegt Koen Desmet van brouwerij Omer Vander Ghinste.

“De bedoeling is om van de zaak opnieuw een echte bruine kroeg van te maken. De bieren van Omer Vander Ghinste spelen hierbij de hoofdrol, maar ook een hapje moet kunnen.” De Sportwereld is een van de oudste cafés van de in 1892 geopende brouwerij. Waar ook nog twee originele brandglasramen van ‘Bieren Omer Vander Ghinste’ in de gevel zitten. Voor de uitbating wordt een échte bierkenner gezocht, als ambassadeur voor de brouwerij. De combinatie met een brouwerijbezoek of een leuke wandel- en/of fietstocht in de regio, zorgen voor tal van mogelijkheden. Buiten worden ruime terrassen voorzien vooraan en in de ‘binnentuin’ achter het café. Voor de renovatie wordt het café helemaal vanaf nul heringericht, met aandacht voor het historische karakter.

De brouwerij, waar recent ook een nieuw interactief bezoekerscentrum opende, wil hiermee de bierbeleving in ‘het dorp van Omer’ verder versterken.

Wie interesse heeft of iemand kent die geknipt is voor de uitbating, kan terecht bij de brouwerij: tel. 056/23.51.71 of mail naar koen@omer.be.