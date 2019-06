Volksbarbecue palmt zondag stadspark Weide in Peter Lanssens

26 juni 2019

10u12 0 Kortrijk Het ecologisch stadspark Kortrijk Weide in de Havenkaai vormt op zondag 30 juni het decor voor een volksbarbecue.

Het is al de vijftiende volksbarbecue in Kortrijk en deelgemeenten. Er werd de voorbije jaren al voor ruim vijfduizend Kortrijkzanen gebarbecued. De volksbarbecue in het park Weide is ook een initiatief van de lokale middenstand en verenigingen en kost 5 euro per persoon. Er is vanaf 11.30 uur plaats voor zo’n 250 buurtbewoners. Er worden tafels en parasols voorzien. Er zijn drankjes. En kinderen kunnen zich op een springkasteel uitleven. Het stadsbestuur bedient alle aanwezigen. Er wordt volgens het principe ‘op is op’ gewerkt. Wees er dus snel bij.