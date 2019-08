Volgende week afscheid van Maxim (22) en Arthur (21) die stierven op parking in Duitsland AHK

30 augustus 2019

Volgende week wordt afscheid genomen van de twee twintigers die vorig weekend om het leven kwamen in hun auto op een parking in Stuttgart. Maxim Vaernewyck en Arthur Deconinck waren op rondreis en stierven door het inademen van benzinegassen toen ze in hun auto sliepen.

Boezemvrienden Maxim Vaernewyck( 22) uit Aalbeke en Arthur Deconinck uit Moorsele waren samen met de auto op rondreis vertrokken door Duitsland en Oostenrijk. Hun laatste nacht zouden ze doorbrengen op een parking van het voetbalstadion in Stuttgart. Een parkingbewaker merkte de jongens op en verwittigde de hulpdiensten. Zij konden enkel vaststellen dat beide jonge twintigers dood lagen in hun auto. De jongemannen hadden een jerrycan met benzine meegenomen indien ze tijdens hun tocht zonder benzine zouden vallen. Volgens de Duitse politie zijn lekken ontstaan in die jerrycan door de hitte waarna benzinegassen zijn vrijgekomen. Beide twintigers werden in hun slaap vergiftigd en stierven in hun auto. De uitvaart van Maxim uit Aalbeke gaat op dinsdag om 11.30 uur door in het crematorium Uitzicht in Kortrijk. De uitvaart van Arthur gaat op woensdag door om 10.30 uur in de aula van Uitvaartzorg Serrus in Sint-Eloois-Winkel.