Volg opleiding tot verzorgende-zorgkundige: “Meer dan ooit belangrijk” Peter Lanssens

23 juni 2020

10u59 0 Kortrijk Wie droomt van een beroep in de zorg en vindt dat het tijd is om die droom waar te maken, kan zich kandidaat stellen voor de deeltijdse opleiding tot verzorgende-zorgkundige van het Opleidingscentrum Familiezorg West-Vlaanderen. “We ervaren nu meer dan ooit het belang van goed opgeleide en geëngageerde zorgverleners”, zegt coördinator Annemie Boonants.

De gratis opleiding is er speciaal voor wie werken en een opleiding volgen wil combineren. Er is op donderdag 25 juni om 13.30 uur een infomoment in het opleidingscentrum in de Heilige Geeststraat 11. Inschrijven is verplicht: opleiding@familiezorg-wvl.be. De deeltijdse opleiding start op 3 september. Wie nu al meer info wil: www.familiezorg-wvl.be of tel. 056/20.15.48.