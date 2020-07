Voka West-Vlaanderen vindt gerichte aanpak corona goed, maar vraagt duidelijkheid rond extra beperkende maatregelen Christophe Maertens

23 juli 2020

19u10 0 Kortrijk De Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (Voka) roept iedereen op om de nieuwe maatregelen op te volgen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. “Een tweede algemene lockdown kunnen we immers niet aan, 1 op 4 bedrijven zou dan failliet gaan.”

Voka West-Vlaanderen steunt de extra maatregelen rond het gebruik van mondmaskers om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Voka West-Vlaanderen pleit er wel voor dat er veel sterker ingezet wordt op het naleven van de algemene preventiemaatregelen zoals voldoende afstand houden, hygiënemaatregelen en het dragen van mondmaskers. “We roepen iedereen op om de regels ook nauwgezet op te volgen, in het belang van alle ondernemingen en burgers”, zegt bestuurder Bert Mons.

Dat de aanpak van de coronacrisis gerichter en dus op meer lokaal niveau gebeurt, stemt Voka West-Vlaanderen tevreden. “Zo vermijden we dat een lokale uitbraak in een gemeente, regio of zelfs in een bepaalde organisatie, ertoe leidt dat duizenden andere burgers en bedrijven lijden onder beperkende maatregelen. Als tevens de informatiedoorstroming vlot verloopt, kan men kort op de bal spelen en gericht handelen. Een tweede algemene lockdown zou desastreus zijn voor onze economie en maatschappij.”

Besmettingshaarden

Specifiek voor bedrijven is Voka West-Vlaanderen tevreden met de inschakeling van de bedrijfsarts als medisch verantwoordelijke binnen een bedrijf, voor het geval zich daar een uitbraak zou voordoen. Dat er ook in geval van een lokale lockdown steun is voor de getroffen bedrijven in de vorm van tijdelijke werkloosheid en financiële tegemoetkoming, wordt positief onthaald.

Toch ziet Voka West-Vlaanderen enkele minpunten die weggewerkt moeten worden. “Er zijn duidelijke richtlijnen nodig die aangeven wanneer extra beperkende maatregelen nodig zijn of opgeheven kunnen worden door burgemeesters. Willekeur in de bestrijding van besmettingshaarden leidt tot oneerlijke concurrentie tussen bedrijven. En dat zou dan weer het draagvlak onderuithalen om de regels nauwgezet te volgen”, vindt Bert Mons.

Evenementensector

Ook pleit Voka West-Vlaanderen voor bijkomende maatregelen voor de evenementensector in ons land. “Nu het quasi uitgesloten is dat er nog grote events zullen mogen doorgaan dit jaar, dreigt een waar bloedbad bij de vele bedrijven uit de evenementensector en hun toeleveranciers. “We rekenen erop dat de overheid voor deze sector een extra inspanning levert om de jobs van tienduizenden mensen te vrijwaren”, zegt Bert Mons nog.