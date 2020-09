Voka West-Vlaanderen over nieuwe federale regering: “West-Vlaamse ondernemingen hebben nood aan ambitieuzer sociaal-economisch beleid” Christophe Maertens

30 september 2020

18u08 0 Kortrijk De Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (Voka) stelt zich vragen over het nieuw regeerprogramma. “De West-Vlaamse ondernemingen vroegen een sterke regering met grondige hervormingen voor de arbeidsmarkt, gezondheidszorg en staatsstructuur. We zien echter vooral uitgaven die de facturen voor de toekomst verzwaren.”

Voor Voka West-Vlaanderen is een eerste toetssteen van het regeerakkoord de aanpak van de coronacrisis. Met de aanstelling van een coronacommissaris, een langetermijnkader en maatregelen om ons land voor te bereiden op eventuele volgende pandemieën, is Voka West-Vlaanderen tevreden. “De vooropgestelde maatregelen bieden het door ons gevraagde perspectief om gezondheid, sociale leefbaarheid en economische haalbaarheid te combineren. Daarnaast stimuleren de wederopbouwreserve en verlengde investeringsaftrek ondernemingen om te blijven investeren. De West-Vlaamse ondernemingen hebben wel nood aan meer perspectief en maatregelen om deze crisis te overleven.”

Tewerkstellingsgraad

Voka West-Vlaanderen pleit in haar Plan Samen Groeien voor grondige transformaties. “We vinden de hervormingen om onze arbeidsmarkt flexibeler te maken, de zorg te hervormen, te investeren in een digitale, duurzame en gezonde economie nu te weinig diepgaand terug”, aldus Bert Mons. “Wel zit de ambitie voor een tewerkstellingsgraad van 80 procent goed. Ook de nadruk op meer mensen aan de slag en levenslang leren zijn positief. Maar er zijn te weinig hefbomen om dit effectief te kunnen realiseren. Daarnaast komen er nog een aantal bijkomende lasten voor onze ondernemingen rond arbeidsorganisatie.”

In het pakket nieuw beleid wordt 60 procent in uitgaven gestoken zoals het verhogen van de pensioenen en het optrekken van uitkeringen. “Daardoor blijven er te weinig middelen over om productief te investeren in mobiliteit, onderzoek, energie en digitalisering. We hebben nu ook nood aan een beleid dat investeert in de toekomst en geen geld blijft uitgeven in het heden”, zegt Bert Mons.

Jobs creëren

Voka West-Vlaanderen en de West-Vlaamse bedrijven steken alvast de hand uit naar de nieuwe regering onder leiding van premier Alexander De Croo: “We willen samenwerken om een echt relance- en transformatiebeleid op gang te brengen waarbij niet alleen de nodige aandacht is voor het sociale en ecologische, maar ook voor het economische. Het zijn immers onze bedrijven die zullen investeren, voor groei zorgen en jobs creëren,” besluit Bert Mons