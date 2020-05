Voka West-Vlaanderen over heropstart economie: “Gebrek aan kinderopvang en lage vraag zijn grootste uitdagingen” Christophe Maertens

03 mei 2020

18u46 6 Kortrijk De Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (Voka) schat dat maandag tot 20.000 West-Vlamingen die sinds het begin van de crisis tijdelijk werkloos zijn opnieuw aan de slag zullen gaan. “De belangrijkste hindernis om de activiteiten op te voeren is niet de veiligheid, maar wel het gebrek aan vraag. Zeven op tien bedrijven geven aan dat dit een probleem zal zijn”, zegt algemeen directeur Bert Mons.

Vanaf maandag drijft de overgrote meerderheid van West-Vlaamse ondernemingen de activiteiten weer op. Ze lagen de voorbije zeven weken niet volledig stil. Volgens Voka zit 80 procent van de ondernemingen in die situatie, en de overgrote meerderheid van hen gaf de voorbije weken aan dat ze hun activiteiten willen opvoeren vanaf 4 mei.

Combinatie werk en zorg

Quasi alle bedrijven hebben maatregelen genomen om social distancing toe te passen op de werkvloer. Een op de tien kan die afstand niet garanderen, maar voorziet in het nodige beschermingsmateriaal voor werknemers. Zeven op de tien bedrijven geven aan dat hun medewerkers klaar zijn om volop veilig aan de slag te gaan. De belangrijkste hindernis om de activiteiten op te voeren, is niet de veiligheid, maar wel het gebrek aan vraag, aldus Voka. Twee op drie bedrijven geven aan dat dat een probleem zal zijn. Op die manier wordt het in de praktijk weinig zinvol om de activiteiten weer op te voeren naar het niveau van voor de lockdown. “Ook de impact van de combinatie werken en de zorg voor de kinderen blijft voor heel wat medewerkers een grote uitdaging en dat wellicht tot de volledige heropening van de scholen”, aldus Bert Mons.

Oneerlijke concurrentie

“De Nationale Veiligheidsraad moet dringend de algemene modaliteiten voor de heropening van de winkels en distributie op maandag 11 mei vastleggen en daarover tijdig communiceren. Dit is nodig om de waardeketen te herstellen. Bedrijven kunnen maar produceren als er vraag en consumptie is”, werpt Mons op. “Daarom moeten de winkels en distributeurs snel openen, ook om verdere oneerlijke concurrentie te vermijden.”