Voka West-Vlaanderen blij met steunmaatregelen voor meest getroffen sectoren tijdens tweede coronagolf Christophe Maertens

07 augustus 2020

14u21 0 Kortrijk De Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (Voka) is tevreden dat de Vlaamse regering extra maatregelen neemt om ondernemingen te ondersteunen. “De tweede coronagolf dreigt heel wat rechtkrabbelende ondernemingen kopje onder te duwen, vooral in de sectoren van evenementen, horeca en handel.”

Door de tweede coronagolf en de verstrengde maatregelen waren bijkomende maatregelen nodig, vooral voor de zwaar getroffen sectoren van evenementen, beurzen, horeca en handel, aldus Voka. “Het is positief dat men bijkomende maatregelen neemt voor alle ondernemingen met compensatie voor omzetverlies, de versoepelde voorwaarden voor een achtergestelde lening en de uitgebreide handelshuurregeling”, vindt gedelegeerd bestuurder Bert Mons.

Kopje onder

Door de tweede coronagolf die ons land treft, werden extra maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Die treffen vooral sectoren als horeca, handel en evenementen. Maar daardoor wordt de hele achterliggende waardenketen van toeleveranciers getroffen. Voka West-Vlaanderen is tevreden met de maatregelen om deze al zwaar getroffen ondernemingen extra te ondersteunen. “De tweede coronagolf dreigt heel wat rechtkrabbelende ondernemingen kopje onder te duwen, vooral in de sectoren van evenementen, horeca en handel. Extra steun vanuit de Vlaamse regering kunnen die ondernemers echt gebruiken”, aldus Bert Mons. “Het hele ecosysteem van de evenementen- en de cultuursector is midscheeps geraakt. De uitgebreide handelshuurregeling vormt hopelijk toch een reddingsboei.”