Voka West-Vlaanderen blij met coronaherstelplan van 750 miljard euro Christophe Maertens

21 juli 2020

16u09 1 Kortrijk Voka West-Vlaanderen is tevreden met het akkoord voor het Europees herstelplan dat voorziet in 750 miljard euro extra financiering. “Met dit akkoord kan de EU een ambitieus relanceplan uitvoeren waardoor een snel herstel van de Europese economie verzekerd wordt. Voor een economie als de Vlaamse is dat cruciaal.”

Na vier dagen intensief onderhandelen is er een akkoord over het coronaherstelplan van de EU. Het coronaherstelplan voorziet in 390 miljard euro subsidies en 360 miljard euro voordelige leningen in plaats van de voorgestelde 500 miljard euro subsidies en 250 miljard euro leningen. De Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (Voka) is tevreden dat de totale som behouden blijft en dat de verhouding tussen subsidies en leningen in het plan in redelijke mate werd bijgesteld. “Subsidies vermijden dat de schuldgraad van de zuidelijke lidstaten opnieuw ontspoort waardoor ook het economisch herstel gelijker zal zijn in Noord- en Zuid-Europa”, stelt Bert Mons van Voka West-Vlaanderen. “In onze Vlaamse economie hangen 1 op 3 jobs af van de export. Als je dan weet dat ruim 70 procent van de Vlaamse export naar landen binnen de EU gaat, is het duidelijk dat een sterke Europese economie goed is voor onze Vlaamse economie en tewerkstelling.”

Voka West-Vlaanderen is daarnaast tevreden dat er voldoende aandacht besteed wordt aan de tweede economische klap die ons vanaf 2021 zal treffen. “Het brexitfonds van 5 miljard euro werd goedgekeurd. Hieruit zal België middelen kunnen verkrijgen om de impact van de brexit op te vangen”, aldus nog Mons.