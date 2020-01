Voka pleit voor meer bedrijfsruimte en masteropleidingen in West-Vlaanderen Christophe Maertens

08 januari 2020

15u15 2 Kortrijk De Kamer van Koophandel (Voka) vraagt 300 hectare extra bedrijfsruimte voor de provincie West-Vlaanderen. Ook de braindrain – 6 op 10 achttienjarigen trekt naar andere oorden om te studeren – moet eindelijk een halt worden toegeroepen.

Op de vooravond van een reeks nieuwjaarsrecepties die de Kamer van Koophandel West-Vlaanderen voor haar leden organiseert, blikt de belangenorganisatie terug op het turbulente 2019. Daarnaast wordt naar de toekomst gekeken. “Ondanks de vele politieke en economische onzekerheid kan onze provincie opnieuw goede economische cijfers voorleggen”, aldus directeur Bert Mons. “Het aantal actieve ondernemingen steeg tot 123.000, een netto aangroei van 3,3 procent. De totale omzet van de bedrijven steeg met 5,6 procent. De investeringen namen in diezelfde periode toe met maar liefst 14,6 procent, het hoogste percentage van alle Vlaamse provincies.”

Advies- en inspraakmomenten

Volgens Voka werden met betrekking tot de arbeidsmarkt opnieuw enkele records gebroken. “De tewerkstelling groeide met 4.700 jobs, terwijl de werkloosheid verder bleef dalen”, klinkt het.

Voka maakt een evaluatie van de lokale besturen een jaar na de verkiezingen. “In de bestuursakkoorden en beleidsplannen van de lokale besturen vinden we veel van de aanbevelingen terug die we lanceerden naar aanleiding van de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezing in 2018”, zegt Bart Vansevenant. “Veel gemeenten bundelden alle bevoegdheden rond ondernemerschap bij een en dezelfde schepen. Ook werden er nieuwe advies- en inspraakorganen opgericht. We zien veel goede intenties en veelbelovende acties in bestuursakkoorden, maar veel steden en gemeenten blijven nog te lang in de planfase. We verwachten dat de besturen overgaan van plan naar daad.”

Voka vraagt te kunnen investeren zonder bijkomende belastingen. Vooral belastingen die door bepaalde gemeenten en steden worden opgelegd voor masten en pylonen stoot Voka tegen de borst. “Dat kan een grote impact hebben. In Brugge betaalt een bedrijf tussen de 2.000 a 3.000 euro per paal, wat al snel een aardig bedrag kan kosten. In het Brugse belastingreglement is er geen vrijstelling voor windmolens. Dat staat haaks op alle inspanningen voor meer groene energie.”

Masteropleidingen

De belangenorganisatie vraagt de besturen werk te maken van een bereikbare regio – “we hameren al jaren op een vlotte bereikbaarheid”, klinkt het – en het maken van een draagvlak voor strategisch belangrijke economische dossiers. “We zullen meer dan ooit de krachten moeten bundelen, over de grenzen heen van politieke partijen, drukkingsgroepen en natuurbewegingen.”

Een andere vraag is meer bedrijvenruimte. “Voor heel de provincie is 300 hectare nodig”, zegt Jason Plouvier. “We hebben alle gemeenten bevraagd waar eventueel bedrijfsterreinen kunnen komen. We bekijken ook de bestaande sites. Het is niet de bedoeling om zomaar open ruimte in te palmen. Nieuwe gebouwen moeten zo efficiënt mogelijk worden ingeplant, bijvoorbeeld door in de hoogte te bouwen. Dat is echter niet overal mogelijk.”

Voka hoopt dat er eindelijk werk wordt gemaakt van het stoppen van de braindrain. “6 op 10 van de West-Vlaamse achttienjarigen trekken buiten de provincie om te studeren en daarvan komen weinigen terug”, aldus Bert Mons. “We hebben dringend nood aan masteropleidingen in West-Vlaanderen.”