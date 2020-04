Voetbalvelden vroeger ingezaaid: “Werken gebeuren beter en grondiger” Peter Lanssens

10 april 2020

13u48 0

De stad investeert 115.000 euro om sportvelden in Kortrijk en deelgemeenten weer in een optimale staat te krijgen. “De Covid-19 crisis heeft niet enkel nadelen”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Nu alle competitieve sport een vroegtijdig einde kent, kunnen we voetbal- en rugbyvelden anderhalve maand eerder inzaaien. Door het op deze manier te kunnen aanpakken, gebeuren de werken beter en grondiger”, aldus Vandendriessche. Het gaat onder meer over jeugdvelden van KFC Marke, KFC Aalbeke, White Star Bellegem, Noordstar Heule, KRC Bissegem, KSV Kortrijk en rugbyclub Curtrycke.