Voetbalquiz van KVK-sfeergroep United 19 jubileert: “Opbrengst naar tifo’s” Peter Lanssens

09 maart 2020

16u18 0 Kortrijk OC De Troubadour in Bissegem vormt op vrijdag 13 maart het decor voor de vijfde editie van de voetbalquiz van United 19. Dat is de sfeergroep achter KV Kortrijk. Er is plaats voor zestig ploegen, van vier personen. Er zijn al veertig plaatsen ingenomen, dus inschrijven kan zeker nog. “De opbrengst gaat naar de uitrol van tifo’s en sfeeracties”, zegt Giovanny Saelens van United 19.

De leden van ‘Kwistedadde’, de winnaar van vorig jaar, tekenen alvast present om hun titel te verdedigen. Quizmaster Dolf Dhaenens, bestuurslid van United 19, zal vragen uit diverse categorieën op de deelnemende teams afsturen. En het is weer uitkijken naar de supportersronde, een gevreesd onderdeel dat het verschil tussen winnen en verliezen kan betekenen. Er is voor de ploegen die goed scoren een mooie prijzentafel voorzien, naast de eer. Deelnemen kost 20 euro per ploeg. Inschrijven is enkel vooraf mogelijk: mail naar united19vzw@gmail.com. De quiz start komende vrijdag om 19.30 uur, in De Troubadour op het Vlaswaagplein.

Meer over United

sport

sportdiscipline