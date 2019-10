Voertuig uitgebrand langs E403, enkele kilometers file tijdens ochtendspits LSI

22 oktober 2019

09u15

Bron: LSI 0 Kortrijk Langs de E403 in Marke (Kortrijk) is dinsdagochtend rond 8u een wagen uitgebrand. Dat zorgde voor enkele kilometers file van voor de tunnel in Wevelgem tot aan de verkeerswisselaar in Aalbeke (Kortrijk).

De automobilist merkte plots rook uit de motorkap op en zette zijn Opel op de pechstrook. In een mum van tijd stond de wagen in brand. De twee inzittenden konden op tijd het voertuig verlaten. De brandweer van de zone Fluvia slaagde er in het vuur snel te blussen maar de wagen was volledig vernield. De rechterrijstrook bleef een tijdlang voor alle verkeer afgesloten. Dat zorgde voor enkele kilometers file.