Vlogger Hannes Coudenys stunt: “Ruil speelgoedauto voor échte Porsche 911 in” Peter Lanssens & Joyce Mesdag

08 januari 2020

11u59 6 Kortrijk Bekend YouTuber Hannes Coudenys (36) start 2020 met een opmerkelijke uitdaging. De vlogger uit Kortrijk wil dit jaar een oranje Porsche speelgoedauto van zoon Rae Morris voor een appel en een ei inruilen voor een echte Porsche 911, waarvan de prijzen van 25.000 tot 800.000 euro gaan. “Of ik op voorhand afgesproken heb met Porsche? Helemaal niet, was het maar zo”, lacht Hannes Coudenys.

Hannes Coudenys zit al lang met het idee in zijn hoofd. Hij gaat zijn stunt in 2020 proberen waar te maken. “Het is niet evident om bij iedereen te gaan bedelen en het vraagt tijd. Maar ik ga er voor”, zegt hij. “Want een Porsche 911 is mijn droomauto. Het zou straf zijn als het mij lukt. Ik geef mezelf 50 procent kans. Of zoon Rae niet boos is dat ik zijn speelgoed Porsche inruil? Hij vindt het wel oké, hij is momenteel van speelgoedautootjes naar dinosaurussen overgeschakeld, om mee te spelen”, lacht Hannes. Hoe ver staat hij al met zijn ruiltocht?

Euroshop

De oranje speelgoed Porsche meteen voor een echte Porsche inruilen, Hannes waagde een poging in Porsche Centre West-Vlaanderen in Ingelmunster, lukte begrijpelijk niet. Hannes trok dan maar naar Euroshop in Kortrijk, waar hij destijds het speelgoedautootje kocht voor zijn zoon. Hij ruilde het daar in voor een Porsche speelgoedauto met afneembaar dak. Dat speelgoedautootje werd vervolgens in de handelszaak Skateboutique in Kortrijk ingeruild voor een stijlvol servies van Carhartt. Van een mooie geste gesproken. Hannes trok daarna naar La Gamba Rossa in Kortrijk, een speciaalzaak in kinderspullen. De zaakvoerster van La Gamba Rossa is namelijk fan van Carhartt. Hannes Coudenys kreeg er een coole lamp voor in de plaats. Wie de lamp wil ruilen voor iets wat je zelf niet meer nodig hebt: hannes@hurae.be. Of reageer op de YouTube pagina ‘Hannes Vlogt’.