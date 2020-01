Vliegverkeer op luchthaven daalt met 10 procent: “Draaien niet op volle capaciteit” Peter Lanssens

06 januari 2020

14u53 0 Kortrijk Het vliegverkeer op de internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem daalde in 2019 met 10 procent, in vergelijking met 2018. Dat laat de nv ILKW weten. De daling heeft een reden. “2019 was het jaar van de eerste fase van een belangrijke renovatie van de infrastructuur”, zegt directeur Stefaan Van Eeckhoutte. “Hierdoor kon de luchthaven in 2019 niet op zijn volle capaciteit draaien.”

“De taxibanen en vliegtuigparking en verbindingsstukken met de startbaan zijn vernieuwd. Verder is de noordelijke luchtvaartbedrijvenzone nu geïntegreerd in de beveiligde perimeter. Deze werken zitten op schema en zijn tegen midden juni 2020 af. De werken hadden in 2019 wel impact op het vliegverkeer. Zo waren er enkele sluitingsdagen, waarbij vliegtuigen tijdelijk uitweken. En er waren ook periodes met beperkingen voor het vliegverkeer. Ook in 2020 zullen zo’n maatregelen enkele keren nodig zijn om de verdere werken vlot en veilig te laten verlopen”, zegt Stefaan Van Eeckhoutte.

Onderhoudscentrum

De beheersmaatschappij van de luchthaven verwelkomt met de start van 2020 enkele nieuwe private investeringen. Er komt 6.000 vierkante meter aan nieuwe onderhouds- en stelplaatsen voor vliegtuigen. En er komt een internationaal erkend onderhoudscentrum voor business jets, van de gerenommeerde Franse vliegtuigproducent Dassault.