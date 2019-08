Vliegtuig met pech, vast in kabellift, kapotte bus: wandelaars zullen Slovakijereis nog lang herinneren Hans Verbeke

05 augustus 2019

19u40 0 Kortrijk Ze zijn weer thuis, de 42 wandelaars van clubs uit Lauwe en Marke die naar Slovakije trokken om er te gaan stappen. Maar de reis zal hen nog lang heugen. “Drama’s zijn er niet gebeurd maar we kregen wel meer dan ons deel van de tegenslag”, zegt deelnemer Eric Vanthournout. “Ook op de laatste dag werden we niet gespaard.”

42 leden van de wandelclubs De 12 uren van Lauwe en WSK Marke keken al maanden reikhalzend uit naar hun wandelvakantie in Slovakije. Maar al bij de start liep het mis. “Ons vliegtuig had met pech af te rekenen”, vertelt Eric Vanthournout uit Rekkem. “Om 6.10 uur zouden we normaal gezien vertrekken maar het was uiteindelijk 16 uur voor we de lucht in gingen. Op de koop toe bleken op het andere vliegtuigen enkele plaatsen te weinig. Twee mensen van onze groep moesten via Frankfurt vliegen. Geen echtpaar, zoals je zou verwachten, maar wel een man en een vrouw van twee verschillende koppels. Onze pogingen om daar iets aan te doen, draaiden op niks uit.”

Kabellift blokkeert

Vorige vrijdag kreeg de groep met een nieuwe tegenslag af te rekenen. Op weg naar het lage Tatragebergte, waar de groep zou gaan wandelen, blokkeerde de kabellift die hen naar de startplaats zou brengen. “Met veel moeite kon de gondel na een tijd weer naar beneden gehaald worden maar net voor de instapplaats blokkeerde de boel opnieuw”, zegt Eric. “De deuren konden niet open, we zaten als haringen in een ton. Enkelen van de groep kregen het benauwd.” Uiteindelijk werd onderaan de gondel een luik losgemaakt en kon iedereen door een smalle opening naar buiten kruipen, tussen de bekabeling van de lift door.”

Bus met pech

De stadswandeling in Bratislava die gepland stond tijdens de heenreis, werd omwille van de vliegproblemen verplaatst naar zondag, de dag van de terugreis. “We zouden er met plezier onze vrije voormiddag aan opofferen”, legt Eric uit. “Om acht uur ’s morgens stond iedereen vertrekkensklaar aan het hotel. Alleen: de bus die ons naar de hoofdstad van Slovakije zou brengen, was er niet. We begonnen rond te bellen en iemand van ons ging in de omgeving een kijkje nemen. Om te ontdekken dat de bus in panne stond, op amper honderd meter van het hotel. En dus moest er een vervangbus geregeld worden, wat ook weer veel tijd kostte. Om een lang verhaal kort te maken: we hebben de stadswandeling in Bratislava op een drafje moeten afwerken, in nauwelijks een uurtje tijd.”

Volgende keer beter

De groep wandelaars, hoofdzakelijk gepensioneerden, zal de Slovakijereis niet snel vergeten. “Wat we meemaakten, is niet onoverkomelijk”, beseft ook Eric Vanthournout. “Maar leuk is het natuurlijk allemaal niet. We hebben ons net iets te veel moeten aanpassen aan de omstandigheden. Uiteindelijk zijn we veilig weer thuis geraakt. Met een half uurtje vertraging, dat wel. Maar dat kon er ook nog wel bij, na al die onverwachte avonturen”, besluit de Rekkemnaar. “Volgende keer beter!”